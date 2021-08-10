Документ можна буде побачити у Софійському соборі.

В Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Про це у Facebook повідомила представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Ольга Совгиря.

"Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика! Очікуємо на експонування до Дня Незалежності", - написала вона.

Совгиря зазначає, що "три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у парламенті та Офісі Президента!

Третя копія буде передана в Конституційний Суд після його реформування".

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Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика (1710) в Софійському соборі з 16 серпня.

Зеленський також розповідав, що Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика.

"Одна … виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде знаходитись в Офісі президента. Третя – у Конституційному суді України. Після його оновлення та перезавантаження", - повідомив він.

За словами глави держави, переважна більшість українців ніколи не бачили цей документ.

"Більш того, за 311 років Конституція Пилипа Орлика жодного разу не була вдома, на Батьківщині. Це неправильно. Це несправедливо. І це потрібно виправити", - наголосив президент.

Також президент додав, що оригінал Конституції Пилипа Орлика привезуть до України до 30-річчя Незалежності нашої держави.

"Його, разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, всі охочі зможуть побачити у Софійському соборі", - повідомив Зеленський.

Конституція Пилипа Орлика - основні пункти

Конституція Пилипа Орлика 1710 року є першою конституцією України.

Документ уклали 5 квітня 1710 року у місті Бендери між обраним гетьманом Пилипом Орликом та козацькою старшиною і козаками Війська Запорозького.

У Конституції Пилипа Орлика, серед іншого, передбачено підпорядкування Київської митрополії Апостольському трону Константинопольському; визначено державні кордони; закріплюється необхідність захисту та підтримки Війська Запорізького.

Крім того, влада гетьмана обмежується та контролюється, а конфлікти між гетьманом та іншою стороною вирішуються у судовому порядку; розділяються особисті слуги гетьмана та державні службовці, що йому підлеглі.

Також, згідно з документом, обов’язком гетьмана є захист людей від утисків і зловживань.

Столицею України визначено Київ. Містам підтверджено самоврядні права.

Автор: Надя Пришляк