Запорізький гауляйтер закликав "ігнорувати всі заклики української влади перевести годинник на зимовий час".

Російські окупанти "скасували" переведення годинників на захопленій частині Запорізької області. Місцевий гауляйтер закликав жителів "ігнорувати всі заклики української влади перевести годинник на зимовий час".

Про це пише російський пропагандистський ресурс "Інтерфакс".

"У Запорізькій області залишається колишній час. Переведення стрілок годинника у 2022 році не буде", - йдеться у повідомленні

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При цьому окупаційний "мер" Енергодара закликав жителів, що залишилися, "ігнорувати всі заклики української влади перевести годинник на зимовий час", тому що місто нібито "живе в Російській Федерації і за московським часом" і не хочуть "звертати увагу на пересудки, які влаштовує Україна".

Коли в Україні переводять годинник

Українці традиційно переводять стрілки годинника на зимовий час в останню неділю жовтня о 04: 00. Цього року переведення годинників припало на ніч з 29 на 30 жовтня. Годинник необхідно буде перевести на годину назад.

Переведення годинників в Росії

На окупованих Росією українських територіях Годинники не переводять, бо колаборанти живуть за російським часом. У самій же Россісйкой Федерації скасували переведення годинників ще в 2014 році.

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