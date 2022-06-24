У розмові з дружиною окупант розповів, як разом з командирами заліз у будинок української родини і обікрав його.

Головне управління розвідки оприлюднило чергове перехоплення російських окупантів, в якому один з них розповів, як вкрав в української родини телевізор.

У розмові російський військовий зізнався, що мародерство на окупованих територіях перетворилось на цілу індустрію.

"Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило" - сказав окупант, який разом з командирами грабував оселі українців на окупованих територіях.

"Ти розумієш, де я знаходжусь. І тут були моменти – командир наш… Пару будинків вскривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він в коробці стояв. Коробку відкрив – ніфіга собі! Я його дістав і пішов. Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього… Там, мама рідна! Ти навіть уявити собі не можеш, скільки всього. Цей мій телевізор це крапля в морі", - описав окупант своїй дружині.

"Ну тобто вкрав, я зрозуміла", - відповіла йому дружина.

На що окупант виправдовувався, що усі крали.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів, з якої стає зрозуміло, що ті намагаються виїхати з України, щоб вижити. Тепер окупанти йдуть у відпустку "за сімейними обставинами" і не повертаються в Україну, оскільки приїхавши додому відразу ж пишуть заяви на звільнення з армії, зазначили в СБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: