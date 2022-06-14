Російські загарбники відмовляються брати участь у прямих бойових зіткненнях з українськими воїнами.

Російські загарбники відмовляються брати участь у прямих бойових зіткненнях з українськими воїнами.

Про це свідчить чергова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.

Так, один з окупантів повідомив дружину, що багато хто відмовився йти у бій, з усього батальйону у бій пішли лише 30 осіб.

"Російські загарбники так бояться ЗСУ, що лише 1 із 10 готові до прямого зіткнення з українськими воїнами… Зазвичай, батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ. Тому така тенденція у лавах ворога не може не тішити. Це пояснює, чому російські окупанти все менше ідуть в пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних", - йдеться у повідомленні.

СБУ нагадує росіянам, які хочуть зберегти життя на війні, про "гарячу" телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських і російських номерів.

Раніше в СБУ опублікували перехоплення розмов, як російські окупанти обговорюють способи, як втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядають варіанти імітації бойових поранень.

Згодом ЗМІ повідомили, щоб поповнити лави своєї армії, Росія викрадає власних громадян. Так, троє росіян влаштувалися на роботу в компанію, що займається гірничодобувною, нафтовою і газовою промисловістю.

Вас також можуть зацікавити новини: