Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, випустили з СІЗО. За колишнього дипломата внесли заставу в розмірі 2,7 мільйона гривень.

Про це повідомила дочка вбитого Катерина Старицька у Facebook.

"Кожара вніс заставу і вийшов на свободу, умови його домашнього арешту поки невідомі (раніше суд безпідставно зменшив заставу). Це все відбувається при тому, що вже доведений експертизами факт вбивства та їх більш ніж достатньо. Більше мені нічого додати в сторону нашого правосуддя. І так, скоро буде два роки як тривають судові розгляди", - йдеться в повідомленні.

За її словами, суд відмовився приймати апеляцію, а також не наділи електронний браслет на екс-міністра.

За даними РБК-Україна, за екс-міністра внесли заставу в розмірі 2,7 мільйона гривень.

Справа Кожари: що відомо

21 лютого 2020 року колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора холдингу Atlantic Group Сергія Старицького знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у будинку Кожари та його дружини Марини Козерод у селі Чайки Київської області. Спочатку в поліції заявили, що чоловік наклав на себе руки, коли господарі будинку були в інших кімнатах. Поліцейські на місці вилучили пістолет, набої та гільзу. За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "самогубство".

22 лютого кримінальне провадження було перекваліфіковано з самогубства в умисне вбивство - за ч. 1 ст. 115 КК.

25 березня Кожару затримала поліція, а 27 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 25 травня з альтернативою внесення застави в розмірі 14 млн 83 тис. 400 грн. Адвокати стверджували, що дружина Кожари нібито ненавмисно застрелила Старицького, коли той намагався вчинити самогубство з пістолета, що належить її чоловікові.

10 квітня поліція повідомила про підозру дружині Кожари через свідомо неправдиві показання Пізніше суд відпустив її під особисте зобов'язання.

Читайте такожКиїв засипало снігом: багато аварій, зупинилися тролейбуси (відео)18 травня суд зменшив розмір застави Кожарі до 2,1 млн грн. 21 травня Кожара вніс заставу і вийшов із СІЗО.

13 липня суд продовжив Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 25 серпня з можливістю внесення застави у розмірі понад 14 млн грн.

23 грудня Київська обласна прокуратура затвердила і направила в суд обвинувальний акт щодо Кожари.

5 січня 2021 року суд почав розглядати справу Кожари.

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Автор: Анастасія Горбачова