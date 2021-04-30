Дочка підозрюваного повідомила, що не може забрати тіло батька, оскільки проживає за межами України.

У морзі Херсона вже тиждень знаходиться тіло 62-річного жителя села Щасливе, якого підозрювали у вбивстві 7-річної Марії Борисової. Тіло чоловіка так ніхто і не забрав, щоб поховати.

Читайте такожПідозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової повісився в СІЗО62-річний чоловік повісився в камері СІЗО в ніч на 23 квітня. Патологоанатоми вже провели розтин тіла і завершили всі дії, пов'язані з суїцидом. Також вже є дозвіл від прокурора на поховання. Втім, тіло чоловіка ніхто не забирає, повідомляє mv.org.ua.

Жителі села, де він жив, висловили небажання, щоб чоловіка ховали на місцевому кладовищі. Родичів в Україні у самогубці немає. Дочка 62-річного чоловіка, яка проживає в Санкт-Петербурзі, дзвонила слідчому і сказала, що не має можливості приїхати і поховати батька, мовляв, це повинна зробити її знайома. Однак, та поки ніяких дій для поховання тіла не робила.

Якщо ця жінка так і не вийде на контакт з правоохоронцями, самогубцю поховають за казенний рахунок — ймовірно, на кладовищі біля селища Геологів під Херсоном.

Вбивство 7-річної Марії Борисової: подробиці

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.

14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 62-річного чоловіка його взяли під варту.

Правоохоронці навідалися до зловмисника в момент, коли він намагався вчинити самогубство. Однак його врятували.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 ("умисне вбивство малолітньої дитини") та ч. 4 ст. 152 ("зґвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди") Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

23 квітня підозрюваний у вбивстві дівчинки повісився в СІЗО.

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Автор: Ірина Погоріла