Жінка загинула під час пожежі. Зловмисник намагався виїхати з міста, але був затриманий.

Суворовський районний суд Одеси до 14 років в'язниці засудив чоловіка, який у 2019 році підпалив приватний житловий будинок разом зі своєю колишньою дружиною.

Читайте такожЖорстоке побиття школярки у Чернігові: суд виніс вирок п’ятьом дівчатамЯк передає кореспондент УНІАН, це випливає з вироку, винесеного минулого тижня

Встановлено, що з серпня 2018 року засуджений і потерпіла почали разом проживати в приватному будинку. З середини серпня 2019 року між подружжям склалися неприязні стосунки на побутовому грунті, в зв'язку з чим вони розлучилися, і чоловікові довелося змінити місце проживання.

Після цього він регулярно телефонував колишній дружині і приходив до неї, наполягаючи на примиренні. Жінка відмовлялася, і він їй погрожував, зокрема вбивством шляхом підпалу будинку, поводився агресивно тощо.

Потерпіла розповідала про це родичам і знайомим, а також зверталася до правоохоронних органів.

Увечері 1 жовтня 2019 року зловмисник прийшов до будинку, зайшов через хвіртку, пошкодив металеву сітку, якою було закрите вікно, що веде в комору, і кинув всередину якийсь запалений предмет.

Полум'я охопило будинок, і жінка померла від отруєння чадним газом. Її колишній чоловік зник, але був затриманий поліцією.

Обвинувачений свою вину в суді заперечував, заявивши, що раніше обмовив себе під тиском співробітників поліції. У той же час, факт того, що зловмисник погрожував екс-дружині, підтвердили в суді кілька людей, які особисто це чули.

Крім того, оперуповноважений територіального органу поліції повідомив, що 1 жовтня, близько 21:00, згадана жінка йому кілька разів дзвонила і повідомляла, що перебуває в будинку і бачить, як обвинувачений увійшов у двір і підпалив її будинок. Після цього телефонний зв'язок перервався.

Поліцейський негайно виїхав до місця події, побачив, що горить будинок, в якому згодом в одній з далеких кімнат було знайдено мертву господиню.

Зловмисника визнано винним у вбивстві і засуджено до 14 років позбавлення волі.

Що відомо про справу

На початку жовтня 2019 року в Одесі було затримано чоловіка за вбивство колишньої дружини шляхом підпалу будинку. Повідомлялося, що пожежа сталася увечері 1 жовтня в селищі Шевченко-3 (Суворовський район міста).

На місці пожежі виявили загиблу господиню, 1976 р.н.. підозрюваного у скоєнні цього злочину - 45-річного одесита, з яким потерпіла раніше перебувала в цивільному шлюбі, патрульні оперативно затримали на залізничному вокзалі, де він з речами і квитком збирався сідати на потяг.

Тоді він зізнався, що після розлучення довгий час всіляко намагався повернути жінку. Коли всі спроби виявилися марними, - підпалив її будинок. Після скоєного він планував втекти на Донбас.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова