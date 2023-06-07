Представник розвідки зазначив, що ні в кого, крім росіян, не було фізичної можливості та засобів, аби здійснити такий масштабний підрив.

Причетність Росії до підриву Каховської ГЕС доводить низка публічної інформації. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, - там видно: спочатку нічого не відбувається, потім - відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але окупанти дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", - сказав Юсов.

Він також акцентував на хаотичності реакцій російської пропаганди на підрив Каховської ГЕС та наголосив, що, зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім росіян, не було фізичної можливості та засобів, аби здійснити такий масштабний підрив.

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"Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався (росіянами) дуже довго", - заявив він.

Юсов наголосив, що Сили безпеки та оборони держави готувались до різних варіантів поведінки російських терористів, зокрема й до ймовірності підриву Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську дамбу, внаслідок цього у зоні підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів, десятки жителів потребують евакуації. Ситуація на тимчасово окупованому Лівобережжі Херсонської області критична.

В "Укргідроенерго" зазначили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

На засіданні РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського було погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт.

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