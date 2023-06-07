Оскільки офіційним заявам Кремля вже ніхто не вірить, Москва просуває свою позицію через проплачені статті в ЗМІ.

Публікації в західній пресі, які називають можливою причиною руйнування Каховської ГЕС удар з боку ЗСУ або самостійне руйнування, проплачені Кремлем. Таку думку висловила заступник Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, проплачені публікації є досить стандартною тактикою для російської пропаганди – після кожного свого злочину Росія перекладає провину за те, що трапилося, на Україну.

"Наприклад, щодо злочинів військових. Вони завжди відкривають якісь кримінальні справи проти наших генералів, щоб інформаційно долучити і нівелювати нашу роль жертви злочину з їхнього боку", – заявила Маляр.

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Чиновниця зазначила, що в даний час Росія стала настільки токсичною у всьому світі, що її заяви вже ні для кого не мають значення. Тому Кремль просуває свої наративи просто за гроші.

Окремою проблемою Маляр вважає те, що не всі країни світу підтримують Україну – є нейтральні, є ті, хто співпрацюють з Росією.

"Безумовно, Росія буде вкладатися в те, щоб ці країни, які з нею співпрацюють, щоб вони відстоювали потрібну їй позицію", – вважає Маляр.

Підрив Каховської греблі - причини

Україна зайняла однозначну позицію, що руйнування Каховської греблі було результатом цілеспрямованого підриву російськими військами. Цю позицію зокрема озвучив президент Зеленський, який підкреслив, що жодні зовнішні обстріли не змогли б зруйнувати таку споруду.

Український слід у підриві ГЕС вважає неправдоподібним і американський Інститут вивчення війни. Там відзначають, що для України немає ніякого сенсу в підриві дамби, тоді як росіяни раніше самі говорили, що їм це потрібно.

Сьогодні New York Times випустила статтю, яка називає спонтанне руйнування дамби можливою, хоча і малоймовірною причиною. Експерти, з якими поспілкувалося видання, кажуть, що внутрішній вибух все ж найбільш ймовірний сценарій.

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