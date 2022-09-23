Якщо не вдалося уникнути мобілізації - здавайтеся в полон ЗСУ.

В рамках оголошеної президентом Російської Федерації Володимиром Путіним мобілізації над українцями на тимчасово окупованих територіях нависла загроза. У зв'язку з цим жителям Криму дали кілька порад, як уникнути відправки на війну.

Про це повідомило представництво президента в Криму.

Відзначається, що на окупованому півострові почалися масові вручення повісток.

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Як уникнути мобілізації в армію РФ в тимчасово окупованому Криму:

ховатися, "загубитися", саботувати мобілізацію:

уникати отримання повісток і дзвінків від окупаційної влади;

офіційні повістки можуть надходити також в російські мобільні додатки з надання адмінпослуг, тому потрібно видалити ці додатки або для впевненості "втратити" смартфон, Змінити номер або тимчасово їм не користуватися;

по можливості виїхати з Криму і РФ;

якщо немає можливості виїхати, але можна сховатися в РФ, враховуйте ризики: на вулицях міст встановлені камери відеоспостереження з системою розпізнавання осіб, тому краще уникати публічних місць;

якщо не вдалося виїхати з Криму, то змініть місце проживання і не повідомляйте про нього нікому;

не відкривайте двері незнайомим людям.

Що робити, якщо вам повістку вручили:

ні в якому разі не приїжджати до військкомату;

перевірте перелік захворювань або травм;

не відмовляйтеся від виконання так званого "військового обов'язку", а поясніть причини, чому ви не можете приїхати до військкомату або служити;

якщо не вдалося уникнути мобілізації-здавайтеся в полон ЗСУ.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

У МВС України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тисяч резервістів, тому що не вистачить екіпіровки.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тисяч військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти відзначають, що навіть обмежена мобілізація буде непопулярною серед росіян. Також цей крок є визнанням того, що Москва вичерпала запас добровольців.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 мільйон осіб.

Варто відзначити, що військовий експерт Роман Світан висловив думку, що протягом місяця РФ зможе підготувати на мобілізацію максимум 100 тисяч осіб.

У свою чергу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що поспішність Кремля в оголошенні часткової мобілізації є "зростання внутрішніх і зовнішніх загроз режиму Путина".

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