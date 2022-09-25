В Україні можлива резервна мобілізація, якщо в армії бракуватиме людей, зазначили в Офісі президента.

В Україні у відповідь на мобілізацію в Росії лави армії можуть поповнити понад 5 млн осіб.

Резервна мобілізація в Україні відбудеться, якщо в Збройних силах бракуватиме людей, розповів радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгин Live".

За його словам, західні країни можуть допомогти нашій державі вдягнути й озброїти мобілізованих.

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"Якщо нам бракуватиме людей для оборони, то і у нас буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5,5 млн осіб", - заявив радник ОП.

Війна з Росією та мобілізація - що треба знати

РФ без оголошення війни рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. В той же день в нашій країні було оголошено мобілізацію. Російська влада розраховувала за кілька днів розібратися з Україною, але отримала гідну відсіч ЗСУ.

Станом на 24 вересня в нашій державі ліквідували близько 56 тис. 300 окупантів та багато ворожої техніки.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив, що у цей же день в країні розпочинається часткова мобілізація. Влада РФ обіцяла, що повістки отримуватимуть лише військові, які знаходяться в запасі.

Очільник російського Міноборони Сергій Шойгу говорив, що в РФ хочуть мобілізувати близько 300 тис. осіб. За даними ЗМІ, кількість мобілізованих у країні може сягнути мільйона осіб.

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