Аварії з вантажівками трапилися одразу у двох областях.

В Україні спостерігається "фуропад" - одразу у двох областях трапилися ДТП з вантажівками. На Львівщині під час аварії трасу "Київ-Чоп" залило горілкою й усіяло склом, а на Тернопільщині з перекинутої фури на дорогу випали свині.

Про це повідомляє ТСН.

Аварія на Львівщині трапилася поблизу села Запитів. Дві вантажівки, які їхали в напрямок Львова, зіткнулися. У першій була горілка, а у другій - вікна. Водій, який перевозив алкоголь, скаржиться на несправності фури й каже, що у нього відмовили гальма.

В результаті, фура з горілкою в'їхала у вантажівку з вікнами. На щастя обійшлося без жертв, проте вантажі вберегти не вдалося. Трасу залило горілкою та засипало склом.

А на Тернопільщині під час "фуропаду" постраждали свині. На об'їзній дорозі біля Кремінця вантажівка злетіла у кювет та перевернулася на бік. На момент аварії у причепі знаходилося приблизно 200 свиней.

Читайте такожВ трагічній ДТП на Київщині загинула вагітна жінка (фото)Тварин викинуло на дорогу. 40 свиней загинули, інші вискочили та бігали по трасі. Свині гуляли біля дороги недовго, вже скоро їх зібрали та відвезли на іншій фурі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі трапилася смертельна ДТП, авто під час аварії розірвало на дві частини.

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