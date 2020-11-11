В країни ЄС та США без грошового бонусу виїхали б майже 28% респондентів.

Навіть при бонусі $100 тис. з України в Росію на постійне проживання готові поїхати 10,3% опитаних.

Читайте такожСтало відомо, скільки українців дивляться російське телебачення, і навіщоПро це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 17 по 24 жовтня.

Якби зараз без умов надали російське громадянство, то до РФ готові поїхати 5,8% респондентів (у квітні - 6,3%), а не готові - 91,7%, 2,65% - не змогли відповісти. При цьому в разі додаткового бонусу на суму $100 тис. з України до Росії готові поїхати 10,3% респондентів (у квітні - 11,2%), не готові - 85,9%, не змогли відповісти - 3,8%.

Водночас без жодних грошових бонусів до країн ЄС і США, але з наданням громадянства готові переїхати з України 27,9% (у квітні - 27,1%), не готові - 68,7%, не змогли відповісти - 3,4%.

Як проводилось опитування

КМІС провів 1502 телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано населення віком 18 років і старше на всій території України, за винятком АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% - для показників близьких до 25%, 1,7% - для показників близьких до 10%, 1,1% - для показників близьких до 5%.

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Автор: Надя Пришляк