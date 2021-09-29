У Росії побитий кримський татарин, повідомила Денисова.

У російській тюремній лікарні побили українського політв'язня Сервета Газієва і поголили йому бороду.

Про це в Facebook написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"До кримського татарина Сервета Газієва, який незаконно утримується у СІЗО-5 Ростовської області, застосовано фізичне насильство – його повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили руки та поголили бороду", – написала вона.

За словами Денісової, це сталося перед його випискою з міжобласної туберкульозної лікарні №19 в Ростові-на-Дону, де Газієв перебував через погіршення самопочуття на фоні перенесеного мікроінсульту.

Читайте такожУ політв'язня Газієва у російському СІЗО стався мікроінсультОмбудсмен наголосила, що стан здоров’я кримського татарина викликає серйозне занепокоєння, адже у російському слідчому ізоляторі йому регулярно не надається медична допомога, а тепер у нього ще й болить шия та німіє рука через побиття працівниками тюремної лікарні.

"Кричуще ставлення до Сервета Газієва є помстою Кремля за його тверду позицію говорити рідною кримськотатарською мовою у СІЗО та під час судових засідань, а також постійне відстоювання своїх прав. Такі дії стосовно нашого співгромадянина розцінюю як катування, нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", – підкреслила вона.

Денісова заявила, що вимагає від уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової невідкладно відновити порушені права Газієва та забезпечити необхідну медичну допомогу, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту через критичний стан здоров'я громадянина України.

Вона також закликала генерального прокурора РФ Ігоря Краснова надати правову оцінку злочинним діям працівників тюремної лікарні щодо українського громадянина та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

"Звертаюся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, Голови ОБСЄ Анн Лінде зупинити свавілля країни-окупанта, продовжувати політично-санкційний тиск на РФ задля негайного звільнення усіх бранців Кремля", – підсумувала омбудсмен.

Нагадаємо, 27 березня 2019 року в окупованому Криму пройшли обшуки в десятках будинків кримських татар, більшість з яких – активісти громадського об'єднання "Кримська солідарність".

У результаті обшуків 27-29 березня російські силовики затримали 23 кримських татар, зокрема, Сервета Газієва.

Затриманих звинувачують у причетності до діяльності ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

Проти них порушено справи за ст. 205.5 Кримінального кодексу РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

Справу цієї групи затриманих слухає Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону.

Автор: Антоніна Доломанжи