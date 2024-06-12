На суді чоловік на ім'я Віталій Кисляк свою вину визнав.

Камінь-Каширський районний суд Волинської області виніс вирок місцевому жителю Віталію Кисляку за ухилення від мобілізації.

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію й отримав бойову повістку, однак до пункту збору не з’явився. За це йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Як йдеться у вироку від 6 червня, влітку минулого року Кисляк пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку видали повістку, згідно з якою він мав 2 серпня 2023 року прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Але в призначений день чоловік там не з’явився.

У суді Віталій Кисляк свою вину визнав і пояснив, що у жовтні, листопаді та грудні 2022 року йому вже вручали повістки, а після проходження огляду, щоразу відпускали. Також, за словами чоловіка, у 2022 році його через кожних 10 днів відвозили на полігони, але повертали назад через непридатність.

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Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 Кримінального кодексу ("ухилення від призову на військову службу під час мобілізації") й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Ухилення від мобілізації

2 чеврня у Чернігові вдруге засудили чоловіка за ухилення від мобілізації та домашнє насильство.

4 місяці тому Чернігівський районний суд врахував щире каяття ухилянта та призначив йому покарання у вигляді випробувального терміну, але після цього він так і не з'явився до ТЦК. Тому Чернігівський апеляційний суд задовольнив клопотання прокуратури і засудив фігуранта до реального терміну покарання, йшлося у вироку Чернігівського апеляційного суду.

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