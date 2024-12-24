Для цього потрібно вирішити питання з бронюванням.

Половина чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, готові повернутися навіть до завершення війни, але за умови вирішення питання з бронюванням.

Про це заявив віце-прем’єр, міністр національної єдності Олексій Чернишов під час засідання комітету Верховної Ради з прав людини. "50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи завершення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Тобто, не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, але це так - як воно є", - сказав він.

Також, за словами Чернишова, держава має системно заохочувати громадян повертатися додому, а також підтримувати тих, хто залишається за кордоном, щоб вони відчували, що можуть повернутися додому.

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Мобілізація в Україні

Після формування та підписання списку на порталі "Дія" переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки засобами Єдиного державного реєстру призовників (ЄДРП), військовозобов’язаних та резервістів здійснюється автоматично.

В Сухопутних військах ЗСУ пояснили, що бронювання, які були оформлені без використання засобів "Дії", не з’являються в ЄДРП, військовозобов’язаних та резервістів автоматично.

В ЗСУ також звернули увагу на те, що без наявності повідомлення про бронювання ТЦК та СП не має підстав для внесення даних про бронювання в ЄДРП, військовозобов’язаних та резервістів.

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