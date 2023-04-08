Це пов'язують з Великодніми святами.

Польські прикордонники фіксують зростання потоку мандрівників на в’їзд в Україну. Переважна більшість з них українці.

По це повідомила речниця польської прикорднної служби Анна Міхальська, передає PAP. Міхальська розповіла, що найбільше зріс рух на ділянці польського кордону з Україною – на виїзд до України. За її словами, підвищений потік почався на минулих вихідних.

"Минулими вихідними на виїзд з Польщі в Україну попрямували понад 40 тис. людей", - зазначила вона і додала, що зазвичай цей показник становить 22 тис.

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За її словами, це пояснюється великодніми вихідними у Німеччині та Польщі, як і наближенням православного Великодня, коли чимало українців, які живуть у Європі або оформили тимчасовий захист, їдуть до рідних.

7 квітня кордон на виїзд з Польщі в Україну перетнули близько 33 тисяч осіб, тоді як у зворотньому напрямку - близько 23 тис.

Українські біженці в Польщі

З початку війни Польща прийняла в себе понад мільйон українських біженців. До цього часу українці успішно інтегрувалися у польське суспільство і покрили дефіцит робочих рук на ринку праці.

45% біженців з України планують залишитися в Польщі на довший період - щонайменше на рік або кілька років після закінчення війни. У березні 2022 року про таке бажання заявляли 31% біженців.

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