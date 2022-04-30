Епіфаній зазначив, що замість відвідування кладовища можна помолитися в храмі.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній щодо відвідування цвинтарів у поминальні дні наголошує, що Церква закликає вшановувати пам'ять померлих, пам'ятаючи про власну безпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо повідомлень про замінування цвинтарів на територіях, які були окуповані російськими окупантами, Епіфаній наголосив: "У зв'язку з тим, що на тих територіях, які були тимчасово окуповані, є небезпека, тому в цей час не потрібно себе наражати на цю небезпеку. А в цей час можна помолитися в храмі, принести панахиду, дати записку. Тобто не обов'язково відвідувати в цей час, небезпечний час для людського життя, цвинтарі".

Він підкреслив, що Церква закликає бути обачними та пильними в цей час.

"І приносити свою молитву як приватно, так і відвідуючи храми, приносячи відповідні приношення. Тобто панахиду чи звертаючись до священника з проханням про молитву", - зазначив Епіфаній.

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 квітня на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України міська влада Києва просить жителів міста утриматися від відвідування кладовищ у поминальні дні на період дії воєнного стану.

Крім того, начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко повідомив, що у Гостомелі кладовища на поминальні дні будуть закриті через небезпеку мінувань.

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