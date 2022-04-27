На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України міська влада Києва просить жителів міста утриматися від відвідування кладовищ у поминальні дні на період дії воєнного стану.
Таке прохання продиктоване заходами безпеки. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомила прес-служба КМДА.
Киян просять не створювати скупчення людей в ці дні в місцях поховань.
"Традиційно після Великодня в Україні проходять поминальні дні, українці вшановують пам'ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Нагадую, що на території України, і в Києві, зокрема, продовжує діяти воєнний стан. З початку військових дій столиця неодноразово піддавалася ракетним ударам, загинули мирні жителі, пошкоджено будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів і територій кладовищ. Не створюйте скупчення людей в ці дні на територіях кладовищ, не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких", – підкреслив Поворозник.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Станом на 24 квітня в Києві, з початку повномасштабного вторгнення окупантів, піротехніки знайшли та знешкодили понад тонну російських снарядів.