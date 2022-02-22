12% опитаних громадян України вважають такий сценарій дуже ймовірним.

Понад третина українців вважають потенційний наступ на Україну з території Білорусі малоймовірним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать презентовані сьогодні у Києві результати загальнонаціонального опитування, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 1–12 лютого 2022 р.

Так, 11,6% сказали, що вважають загрозу наступ з боку Білорусі високою, ще 25,2% - середньою, а 35,5% - низькою.

При цьому 27,7% респондентів не надали своєї оцінки щодо загрози військових дій та провокації з території Білорусі.

У Фонді "Демініціативи" зазначають, що у Центральному макрорегіоні, до якого входить найбільше областей, які межують з Білоруссю, 28% населення впевнені, що загроза нападу зі сторони білорусів низька. 14% оцінюють загрозу як високу. У західній частині України, де з Білоруссю межує Волинська та Рівненська області, 44% опитаних не вважають імовірним напад з північної сторони. З ними не погоджуються 11% респондентів, які оцінили ймовірність такого нападу як високу.

Опитування було охоплено 2001 респондента за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Військові навчання у Білорусі

10 лютого в Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", які повинні були завершитися 20 лютого.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей 16 лютого заявив, що після навчань "Союзна рішучість-2022" на їхній території не залишиться жодного російського військовослужбовця і жодної одиниці бойової техніки Росії.

14 лютого український міністр оборони Олексій Резніков розповів про телефонну розмову зі своїм білоруським колегою Віктором Хреніним, в якій його візаві запевнив, що з території цієї країни наступу військ РФ на Україну не буде.

20 лютого стало відомо, що Путін та Лукашенко вирішили продовжити військові навчання.

21 лютого Резніков повідомив, що на території Білорусі зараз перебувають 9 тис. військовослужбовців збройних сил РФ з технікою, в тому числі ракетним озброєнням.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Євросоюз має намір покарати Білорусь в разі нападу РФ на Україну з білоруської території.

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