Олексій Резніков нагадав, що в Білорусі не сформовані ударні угруповання військ РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков оцінив ймовірність нападу російських військ на Україну з Білорусі. Він не вірить в такий варіант розвитку подій.

Про це глава Міноборони заявив в ході брифінгу.

"За нашими даними, там 9 тисяч представників Збройних сил Російської Федерації плюс техніка, обладнання, у тому числі ракетне озброєння й інше. Але я хочу сказати, що такого контингенту, як хтось розповідає, що буде напад на Київ з білоруського боку, – вибачте мені, це смішно звучить. А ось погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію нібито оточення - так, це працює", - заявив Резніков.

Міністр вказав, що домовився білоруським колегою Віктором Хреніним про прямі контакти. При цьому глава Міноборони уточнив, що 20 лютого написав Хреніну лист з проханням провести телефонну розмову 21 лютого на тему "навчань" з РФ.

Крім того, він нагадав про українські прогнози про можливе продовження "навчань" в Білорусі, тому що війська везли з Далекого Сходу. Також він зазначив, що раптові "навчання" в Придністров'ї також покликані посіяти паніку.

За даними Міноборони, на кордонах України налічують 127 тисяч осіб наземного компонента РФ, а з морською та авіаційною компонентою – 147 тисяч російських військових.

"Ми не занижуємо загрози, ми їх оцінюємо. Але коли нам говорили, що буде 16 лютого напад, ми говорили: "Це неможливо, тому що немає для цього готовності". Його (нападу, - ред.) не було. Його не було 17-го, 20-го, його немає і не буде 21-го. Це не означає, що якщо приймуть рішення в Кремлі, вони не зможуть цього зробити – зможуть, у них може бути такий план, і точно він навіть написаний. Але я переконаний, що сьогодні маневр для політико-дипломатичного вирішення розв'язання масштабної війни існує і залишається. Для того, щоб сформувати ударне угруповання, їм потрібен певний час", - пояснив Резніков.

Загострення на Донбасі - що відомо

17 лютого бойовики з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська. В результаті пошкоджено будівлю дитячого садка, де на той час перебували діти.

Крім того, за півтори години після цього ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом було пошкоджено будівлю школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів.

При цьому окупанти звинуватили в обстрілі Збройні Сили України.

18 лютого ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію жителів окремих районів Донбасу до Росії. За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі". Аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

На цьому тлі Росія і Білорусь вирішили продовжити військові навчання після завершення "Союзної рішучості 2022".

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