Ці медіа показали документи Міноборони з грифом "цілком таємно".

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланові перевірки шістьом загальнонаціональним телеканалам – "УКРАЇНА", "5 канал", "ПРЯМИЙ", "УКРАЇНА 24", "ЕСПРЕСО" і "4 канал".

Як повідомляється на сайті Нацради, підставою стала демонстрація у їхніх новинних передачах документів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, або іншу інформацію, що охороняється законом.

У повідомленні зазначається, що 18 – 19 листопада 2021 року ці телеканали у передачах новин продемонстрували листа начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби від 22.06.2020 № 222/2Р/2-773 ЦТ і звіт начальника спеціального резерву ГУР МОУ полковника Юрія Семенюка про проведення спеціального заходу "Авеню".

"Цей лист має гриф секретності "цілком таємно", містить важливу інформацію, ступінь обмеження доступу та рівень охорони державою, а звіт – посилання на секретну документацію і ознаки державної таємниці", - пояснюють у Нацраді.

Рішення про перевірку регулятор прийняв 10 лютого.

"За результатами перевірок обговоримо питання, як зробити так, щоб документи "цілком таємно" залишалися цілком таємними, при тому суспільство має отримувати свою дозу інформації про те, що відбувається", – сказала голова Національної ради Ольга Герасим’юк.

Згідно з повідомленням, на запит регулятора начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що зазначені оприлюднені документи містять відомості державної таємниці.

Позапланові безвиїзні перевірки відбудуться з 25 лютого по 12 березня.

Раніше тодішній позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович припускав, що колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба змовився з колишнім президентом Петром Порошенком для провалу операції "вагнерівців".

5 серпня 2020 року Бурбу було звільнено з посади начальника Головного управління розвідки. У грудні 2021 року звільнився з державної служби.

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