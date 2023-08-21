У культурному закладі не виключають, що новий театральний сезон можуть відкрити уже у вересні.

У Чернігівському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка, який зазнав ракетного обстрілу 19 серпня, працівники та волонтери продовжують прибирати осколки й уламки.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, понад сотня людей згрібають та виносять сміття, проводять демонтаж крісел у глядацькій залі, прибирають там.

Візуально найбільше пошкоджений дах і другий поверх театру, вибито значну частину вікон. На стінах помітні тріщини. Представник адміністрації театру уточнив, що насправді є пошкодження усіх поверхів театру та цоколя. На його думку, відновлення може ускладнитися через нестандартні розміри, приміром, окремих дверей.

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"Дубові двері на вході до театру ми поки залагодили, як змогли, і зачинили, від вибуху їх розвернуло. Чи не всі вікна потребують заміни", - зауважив він.

За словами директора театру Сергія Мойсієнка, завдані збитки поки не обраховано, адже на місці співробітники прокуратури та СБУ ще продовжують документування військового злочину.

Художній керівник і головний режисер театру Андрій Бакіров не виключає, що новий театральний сезон можуть відкрити уже у вересні.

За його словами, актори готові працювати з урахуванням малих форматів вистав – глядачі розташовуються безпосередньо на сцені або на Білій (малій) сцені.

"Але поки це наше бачення, очікуємо результатів експертиз", - зазначив він.

Бакіров також зазначив, що розпочати новий сезон актори планують премʼєрною виставою, репетиції якої розпочинають. На його переконання, потрібно рухатися вперед, не зупинятися і тільки так можна перемогти.

Перед театром – на місці загибелі шести дорослих і маленької дівчинки – з’явилися імпровізовані меморіали. Чернігівці продовжують нести сюди квіти та іграшки.

Сьогодні зранку в Катерининській церкві пройшла заупокійна літургія за загиблими внаслідок ракетного удару в Чернігові.

Ракетний удар по Чернігову 19 серпня: що відомо

19 серпня близько полудня російські військові завдали ракетного удару "Іскандером" по центру Чернігова, який був у цей час переповнений людьми. Влучання сталося у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід, але люди встигли спуститись в укриття будівлі. Приміщення театру отримало значні пошкодження.

Жертвами стали люди, які гуляли на вулиці та їхали в транспорті через центр міста. Загинули семеро людей, серед них – 6-річна дівчинка. Постраждали – понад 150.

За даними Чернігівської ОВА, внаслідок ракетної атаки по центру міста пошкоджено 10 адміністративних і 66 житлових будівель.