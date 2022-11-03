Дівчина була сильно незадоволена тим, що вона залишилася без світла, але не врахувала, що це сталося не через Україну, а через обстріли РФ.

В інтернеті з'явилося відео, на якому дівчина настільки сильно обурилася відключеннями світла в Києві, що "послала" Україну і столицю. Вона вилаяла ситуацію і була сильно незадоволена тим, що відключення проходять не за графіком.

У своїх соціальних мережах киянка висловила все невдоволення і отримала чимало критики. Однак вона зовсім не врахувала, що відключення світла відбуваються не з вини України, а через те, що Росія обстрілює об'єкти інфраструктури в нашій країні.

"Ви можете світло вирубати за графіком?... Живемо в Україні! Та пішла нах*й Ця Україна, бл*дь! Разом зі своїм ср*ним Києвом!... Я, звичайно, все розумію, війна в країні, але нах*й так робити?", - кричала киянка.

Відео дня

Українці не оцінили обурення дівчини. У коментарях під фото і відео киянки з'явилося чимало критики. Незабаром сама дівчина зрозуміла, що була неправа і могла образити своїми висловлюваннями жителів України. Вона записала відео з вибаченнями і заявила, що наговорила зайвого "на емоціях".

"Це було максимально дурне рішення, і я це прекрасно розумію... Вчорашні слова, вони були сказані повністю необдумано, і я хочу за них вибачитися", - сказала киянка.

Відключення світла в Україні: що відомо

Росія терпить все більше невдач на фронті, а тому обрала нову тактику. Рашисти б'ють по мирних містах і намагаються зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури, намагаючись залишити українців без світла.

Після кількох масованих ракетних атак РФ по Україні в деяких областях почали проводити екстрені, але тимчасові, відключення світла. 22 жовтня після чергового ракетного удару близько 1,5 мільйонів людей у семи областях України залишилися без світла.

На цьому ракетні атаки рашистів не закінчилися. 31 жовтня РФ знову вдарила по об'єктах інфраструктури, через що пошкодження отримали чимало електропідстанцій.

3 листопада стало відомо, що у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях вводять тимчасові обмеження електропостачання. Віялові відключення дають можливість енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти після обстрілів з боку росіян.

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