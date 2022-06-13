Побачене шокувало Мелінду Сіммонс.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала звільнений від російських окупантів Гостомель Київська область. Вона показала настінний "живопис", який залишили окупанти.

Відповідні фото дипломат опублікувала в Twitter.

"Я була в Гостомелі. Побачила графіті російських військ в будівлі, яку вони займали ненадовго. "Скоро додому?", - свідчить один напис. Інший має два підходи до логотипа Nike. Третє "вибачте" намазано поруч з величезною дірою в стіні. Це не мистецтво. Але це трохи прозріння", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська Росії 24 лютого вторглися в Україну. Противник спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей. Тільки в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей. Ряд держав світу вирішили підтримати Україну - ввели проти РФ нові санкції і передали Києву озброєння.

27 лютого в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт був спалений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія". На ньому було встановлено 240 непобитих світових рекордів.

Гостомель був однією з найгарячіших точок російсько-української війни. За попередніми даними, за 35 днів окупації у Гостомелі зникли безвісти приблизно 400 осіб - деяких зі зниклих вже немає серед живих. Всього в Київській області вже встановили понад 1300 убитих цивільних російськими військами, більшість з яких розстріляні.

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