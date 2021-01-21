Потерпіла дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що українські дипломати звернулися до прокуратури Парижу у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця біля Ейфелевої вежі.

Про це у коментарі УНІАН сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Посольству України у Франції відомо про цю ситуацію. Потерпіла дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами", - повідомив речник.

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"Дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування. Консул перебуває на зв'язку із рідними українця", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, за даними української громади, у Парижі жорстоко побили 14-літнього українця, який наразі у важкому стані перебуває у реанімації у комі. У хлопця у кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

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Автор: Віталій Саєнко