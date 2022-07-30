Йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Повідомлено про підозру головреду сепаратистського телеканалу "ЛНР" за поширення антиукраїнської пропаганди.

Про це у Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

В повідомленні сказано, що в 2014 році підозрюваний добровільно працевлаштувався в так звану "Державну телевізійну та радіомовну компанію "ЛНР", де за час своєї "кар’єри" обіймав посади гендиректора, головного редактора та телеведучого.

"Починаючи з березня 2022 року, у ході повномасштабного вторгнення РФ на територію України, підозрюваний, будучи головним редактором телекомпанії псевдореспубліки, здійснює інформаційну діяльність в регіональному медіа-просторі, спрямовану на підтримку держави-агресора та її окупаційної адміністрації. Чоловік є обличчям сепаратистського телеканалу, здійснює підготовку та затвердження сюжетів, є ведучим телевізійних програм антиукраїнського характеру, а також безпосередньо впливає на формування інформаційної політики телеканалу", - сказано в повідомленні.

В прокуратурі зазначають, що він поширює "руський мир" в інфопросторі на різноманітних медіаресурсах та власній сторінці в одній із соцмереж.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують повільний наступ на Донбасі, маючи намір вийти на адмінкордони Донецької області. Бойові дії тривають біля Семигір'я, Зайцевого, Вершини, Красногорівки та Павлівки.

Разом з тим, за словами експертів Conflict Intelligence Team, у ЗСУ є успіхи на Ізюмському напрямку. Наші військові просунулися в бік півночі на кілька кілометрів.

Туди ж, як пишуть ЗМІ, ворог стягує додаткову техніку. Частину транспортують залізницею з Бєлгородської області. Надалі окупанти можуть використовувати цю техніку для боїв на Ізюмському або Слов'янському напрямках.

На Херсонському напрямку захисники продовжують відрізати логістику російського угруповання, сконцентрованої в області, шляхом ударів по стратегічно важливих мостах. За оновленими даними, ЗСУ "закрили" залізничну лінію по Антонівському мосту.

У зв'язку з чим ворог змушений у швидкому темпі будувати ненадійні понтонні переправи та використовувати поромні шляхи.

У Росії намітилася проблема і з поповненням особового складу. РФ зараз займається активним вербуванням добровольців.

У боях з Росією українські сили ліквідували вже 40 670 окупантів і тисячі одиниць техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: