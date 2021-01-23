21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

Київський районний суд Харкова обрав одному з підозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей – орендарю будівлі В'ячеславу Кравченку – запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, до 21 березня 2021 року без альтернативи внесення застави.

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Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила суддя Світлана Колесник.

Прокурор час судового засідання наполягав на триманні Кравченка під вартою, аргументуючи свою позицію ймовірністю того, що підозрюваний може знищити документи, впливати на свідків або якимось чином спрямовувати слідство хибним шляхом.

Натомість захист вказував на те, що Кравченко, дізнавшись про пожежу, прибув на місце та допомагав рятувати людей, не мав наміру тікати, а наразі перебуває у стані потрясіння через трагедію. Адвокат просив застосувати щодо його підзахисного домашній арешт.

Пожежа у Харкові: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Слідчі перевіряють чотири основні версії виникнення пожежі: внаслідок підпалу, внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті або з електроприладами, а також через замикання електромережі.

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, серед них - власник домоволодіння, який здав будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор. Всім їм повідомлено про підозри.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

У зв’язку з трагедією президент оголосив 23 січня днем жалоби.

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Автор: Богдан Слуцький