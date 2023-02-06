Звільнення відбулося наприкінці січня, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Екс-офіцерку пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Іванну Плантовську звільнили з військової служби.

Як повідомляє "Українська правда", Плантовську перевели з Одеси до Житомира після того, як вона хизувалася красивими кадрами з відпочинку у своїх соцмережах. Згодом її звільнили з лав ДПСУ. Цю інформацію підтвердив для "УП" речник відомства Андрій Демченко.

"На цей час вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Звільнення відбулося наприкінці січня. В час повномасштабної війни тисячі прикордонників та прикордонниць зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, самовіддано забезпечують захист кордону на не менш загрозливих напрямках, тому я дуже сподіваюсь, що наших хлопців та дівчат перестануть і не будуть порівнювати з діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю та хизуються цим", - сказав Демченко.

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Хто така Плантовська і чим вона відзначилася

На початку січня користувачі Facebook помітили, що прес-офіцер Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська хизувалася у соцмережах яскравими фото з Парижу та з інших курортів.

Пізніше стало відомо, що у її начальника - генерал-майора Сергія Мула під час обшуків знайшли незадеклароване майно, готівку в гривні та іноземній валюті, а також паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес. У зв'язку з чим йому повідомили про підозру у грудні 2022 року.

17 січня Плантовська у соцмережах знову обурила українців, коли заявила, що "ніколи не припинить показувати своє елітне життя".