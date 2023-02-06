Посадовиця різко реагувала на коментарі обурених коментаторів.

Скандальна прес-офіцерка Державної прикордонної служби Іванна Плантовська відзначилася новою витівкою у соціальних мережах. Українці у коментарях обурені.

У Facebook опальна посадовиця опублікувала нову світлину, демонструючи своє життя у стилі "лакшері". Ба більше, вона взялася відповідати на коментарі обурених користувачів.

Українці на нове фото Плантовської відреагували різко, що цілком прогнозовано після її гучного відпочинку під час війни. Більшість коментаторів цікавилися, чи дійсно прес-офіцерка ДПСУ не розуміє, що вона дратує українців своїми "лакшері"-фото. На деякі коментарі вона відповіла досить агресивно, намагаючись підкреслити свій рівень достатку.

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Хто така Плантовська і чим вона відзначилася

7 січня українці звернули увагу на фото прес-офіцера Південного регіонального управління ДПСУ Іванни Плантовської, яка позувала за кордоном, зокрема, у Франції.

Пізніше стало відомо, що у її начальника - генерал-майора Сергія Мула під час обшуків знайшли незадеклароване майно, готівку в гривні та іноземній валюті, а також паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес. У зв'язку з чим йому повідомили про підозру у грудні 2022 року.

У свою чергу спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що щодо Плантовської приймуть відповідні рішення в рамках чинного законодавства.

Згодом скандальну офіцерку перевели до Житомирського прикордонного загону. Тепер вона виконує інші завдання, не пов'язані з комунікацією ДПСУ.

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