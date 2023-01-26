Іванну Плантовську перевели до Житомирського прикордонного загону.

Прес-офіцера Державної прикордонної служби України Іванну Плантовську, яка вляпалася в скандал через відпочинок у Європі, перевели до Житомирського прикордонного загону. Тепер вона виконує інші завдання, не пов'язані з комунікацією ДПСУ.

Згідно інформації видання "Українська правда", Плантовську перевели на посаду "не пов'язану з комунікаційними напрямками".

Варто відзначити, що раніше дівчина займала пост прес-офіцера Південного регіонального управління Держприкордонслужби й її пов'язують з її начальником Сергієм Мулом.

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Скандал з Плантовською - що відомо

7 січня українці звернули увагу на фото прес-офіцера Південного регіонального управління ДПСУ Іванни Плантовської, яка позувала за кордоном, зокрема, у Франції.

Пізніше стало відомо, що у її начальника - генерал-майора Сергія Мула під час обшуків знайшли незадеклароване майно, готівку в гривні та іноземній валюті, а також паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес. У зв'язку з чим йому повідомили про підозру у грудні 2022 року.

У свою чергу спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що щодо Плантовської приймуть відповідні рішення в рамках чинного законодавства.

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