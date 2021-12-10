Україна очікує на отримання антидронових рушниць, які допоможуть боротися з російськими безпілотниками.

Міністр оборони України Олексій Резніков хоче створити в Україні два закупівельних агентства при Міністерстві оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу", до якого долучився по відеозв'язку.

Говорячи про оборонні закупівлі, урядовець зазначив, що у НАТО є система закупівель NSPA.

"Якщо умовно сказати, - такий натівський варіант "Амазону". І ми сьогодні пройшли декілька вже тестів, ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки для того, щоб придбати певні потрібні нам речі через NSPA в НАТО. І протягом цього місяця ми отримаємо перші 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть нам боротися з російськими БПЛА", - повідомив Резніков.

Він заявив, що хоче створити два таких же агентства в Україні.

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"У мене проста буде ідея, яку я буду реалізовувати: я створю таких два аналогічних агентства в Україні при Міністерстві оборони. Одне буде займатися тиловими речами, закупівлями, питаннями логістики, друге буде займатися тим, що стосується озброєнь. І це я зроблю найближчим часом", - заявив міністр.

Крім того, говорячи про свій візит до Сполучених Штатів Америки, Резніков зауважив, що "подав певний перелік потреб, який цікавить наші Збройні сили України".

"І отримав досить позитивні сигнали, що ми зможемо його отримати. Не все можу розкривати зараз тут, можу сказати, що у нас є певні пріоритети... це ППО і ПРО. Тобто це не наступальна зброя, а захисна. Теж нас цікавить кіберпростір, кіберзахист; нас цікавить море і радіоелектронна боротьба... Це дуже нам потрібно для захисту і наших об'єктів критичної інфраструктури, тих самих атомних електростанцій, наших аеродромів, наших міст", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, США цього тижня відправлять в Україну останню партію запланованої військової допомоги.

Автор: Таня Поляковська