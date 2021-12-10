Він зауважує, що відповідна інформаційна провокація сталася саме під час розмови президентів України та США.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував ситуацію з українським кораблем в Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу", до якого долучився по відеозв'язку.

"Була провокаційна заява російської сторони, з боку ФСБшних кораблів. Що нібито наш український корабль здійснював їм загрозу і мало не атакував Керченську протоку. Це було дуже дивно. Тому що це наше пошуково-рятувальне судно, без озброєння, яке виконувало свою роботу. Знаходилося у 18-ти морських милях, тобто, це більше 33 кілометрів, в Азовському морі, яке є морем спільного користування", - сказав Резніков.

Так, підкреслив він, корабель перебував там на законних підставах.

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"Цікаво, що ця провокаційна інформаційна атака була зроблена під час розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом", - зауважив міністр.

Резніков також повідомив, що загрози екіпажу корабля немає, він вже майже повернуся до порту.

"Ніяких інцидентів не відбулося. Сьогодні у нас триває гібридна війна і Російська Федерація ніяк не заспокоїться", - констатував урядовець.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня у ФСБ Росії заявили про рух українського корабля до Керченської протоки. Пізніше там же повідомили, що корабель "Донбас", який нібито прямував до Керченської протоки, ліг на зворотний курс.

Автор: Таня Поляковська