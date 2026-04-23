Принц Гаррі з Києва звернувся до Путіна

Також принц Гаррі закликав США дотримуватися зобов’язань перед Україною щодо територіальної цілісності і суверенітету України.

Попри величезні людські втрати російський диктатор Володимир Путін досягає обмежених здобутків на полі бою і не зможе виграти війну. Тому, вважає молодший син короля Великої Британії принц Гаррі, настав час припинити війну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це герцог Сассекський повідомив під час виступу на Київському безпековому форумі. "Президенте Путіне, жодна країна не виграє від постійних втрат людських життів, за якими ми спостерігаємо. Зараз ще є час, аби зупинити цю війну, запобігти подальшим стражданням як українців, так і росіян, і обрати інший курс", - наголосив принц Гаррі.

За його словами, з більшою тривалістю цієї війни, яка затягується на роки, з величезними втратами та обмеженими здобутками, дедалі більш стає очевидним, що "цей шлях не дає перемоги, а лише більше втрат".

Як підкреслив Гаррі, ціна війни продовжує зростати, і немає жодного результату, який би виправдовував людські втрати. При цьому треба визнати, що Україна не залишилась наодинці, бо з усієї Європи та інших частин світу Україні надається надзвичайна підтримка.

"Завдання зараз полягає в тому, щоб поєднати витривалість [України] зі швидкістю, солідарність із масштабом і відданість з послідовністю. Те, що вже було зроблено, довело, що це можливо, і масштаб цього моменту вимагає більшого", - заявив Гаррі.

США мають дотримуватися зобов’язань перед Україною

У цьому зв’язку, він звернувся до Сполучених Штатів Америки.

"Рішучі дії, вжиті швидко, врятували життя, а чіткість зобов'язань скорочує тривалість воєн. Сполучені Штати відіграють окрему роль у цій історії. Не лише завдяки своїй могутності, але й тому, що коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка стала частиною гарантії того, що суверенітет та кордони України будуть дотримуватися. Це момент для американського лідерства", - констатує Гаррі.

Зокрема, на його переконання, зараз настав "момент для Америки, щоб показати, що вона може дотримуватися своїх міжнародних договірних зобов'язань".

"Не з благодійності, а завдяки її власній стійкій ролі в глобальній безпеці та стратегічній стабільності", - додав Гаррі.

Він підкреслив, що "Україна заслужила повагу світу". Як пояснив представник Британської монархії, "коли лідери діють без поваги до суверенітету, до міжнародного права, до людського життя, то одного разу втрачена повага рідко відновлюється і ніколи це не відбувається швидко".

Світ має підтримати боротьбу України

"А Україна обрала протилежний шлях. І ця відмінність не може бути чіткішою. Як чітко дав зрозуміти президент Зеленський: "Ми захищаємо наше право на життя". Отже, питання вже не в тому, чи встоїть Україна. Ви вже відповіли на це. Питання полягає в тому, чи решта світу підтримає вашу рішучість? Тому що одного дня, незабаром, ця війна закінчиться. І історія не питатиме, про що ми говорили. Вона питатиме: що ми зробили? Хто діяв? Хто вийшов вперед? І хто обрав мужність замість обережності? Україна вже дала свою відповідь", - підсумував Гаррі.

Припинення війни проти України

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня очільник Кремля Володимир Путін заявив, що у Москві вже нібито чітко розуміють фінал війни, проте публічно оголошувати ці плани він не збирається.

На переконання президента України Володимира Зеленського, світові лідери мають говорити з російським диктатором Володимиром Путіним, аби той припинив війну проти України.

