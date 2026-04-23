Принц Гаррі прибув до Києва з несподіваним візитом (відео)

Британський принц і герцог Сассекський Гаррі прибув до Києва сьогодні вранці з неоголошеним візитом.

По прибуттю в українську столицю принц сказав, що йому "приємно" повернутися до України.

Своїм візитом він хотів нагадати людям по всьому світу, з чим зіткнулися українці, і підтримати тих, хто виконує "надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах".

Відео дня

До Києва принц Гаррі прибув потягом, як і всі іноземні гості нашої держави.

Деталі візиту члена британської монаршої родини наразі невідомі.

Принц Гаррі і Україна

У 2025 році він двічі приїжджав в Україну - навесні до Львова, де відвідав центр реабілітації Superhumans, та восени - до Києва разом із фондом Invictus Games Foundation. Під час візиту в Київ принц зустрічався з ветеранами та владою, відвідав Майдан і меморіал загиблим, бачив наслідки російських атак.

Після того візиту принц поділився враженням від відвідування меморіалу загиблим військовим. За його словами, це "одна з найсумніших речей", які він коли-небудь бачив, але водночас і одна з "найкрасивіших".

Цього року принц Гаррі також вже відвідував українську столицю, де виступав на міжнародному форумі і назвав Україну "передовою демократії".

Загалом принц Гаррі усіляко підтримує Україну: займається реабілітацією поранених українських військових, а також пожертвував близько $500 тис. на допомогу постраждалим дітям.

