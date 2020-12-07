Повідомляється, що до Сімферополя подається вода з підземних джерел.

Запасів води в Аянському водосховищі, використовуваному для водопостачання кримської столиці, залишилося на вісім днів, тому до Сімферополя подається вода з підземних джерел.

Читайте такожОкупанти вирішили залишити Євпаторію без гарячої води до кінця рокуПро це повідомив глава компанії "Вода Криму" Володимир Баженов, пишуть РИА Новости.

За його словами, на цьому тижні завершуються роботи з введення в дію нової ділянки водоводу для подачі в південний район міста артезіанської води.

"У нас запасів води в Аянському водосховищі на вісім днів, але нас це вже не лякає, встигнемо перехопитися свердловинною водою", - сказав Баженов.

Як повідомлялося раніше, глибина посухи, яка прийшла в окупований Крим, перевершила всі очікування. Води у водосховищах залишилося вкрай мало.

Ситуація з водою в Криму:

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Автор: УНІАН