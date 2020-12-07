Запасів води в Аянському водосховищі, використовуваному для водопостачання кримської столиці, залишилося на вісім днів, тому до Сімферополя подається вода з підземних джерел.
Читайте такожОкупанти вирішили залишити Євпаторію без гарячої води до кінця рокуПро це повідомив глава компанії "Вода Криму" Володимир Баженов, пишуть РИА Новости.
За його словами, на цьому тижні завершуються роботи з введення в дію нової ділянки водоводу для подачі в південний район міста артезіанської води.
"У нас запасів води в Аянському водосховищі на вісім днів, але нас це вже не лякає, встигнемо перехопитися свердловинною водою", - сказав Баженов.
Як повідомлялося раніше, глибина посухи, яка прийшла в окупований Крим, перевершила всі очікування. Води у водосховищах залишилося вкрай мало.
Ситуація з водою в Криму:
- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "гіршого сценарію" з водозабезпеченням півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.
- Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.
- Раніше жителі окупованого Сімферополя ділилися фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.
В окупованому Сімферополі через критичну ситуацію з наповненням водосховищ посилили графік подачі води.
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