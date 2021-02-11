Столична влада готує апеляційну скаргу стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування трьох вулиць, провулку та проспекту.
Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.
З відповідним позовом до суду звернулась 5 листопада 2016 року громадська спілка «Громадський контроль та порядок».
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ОАСК своїм рішенням від 28 січня 2021 року скасував рішення Київської міськради 7 липня 2016 року, яким Московський проспект було перейменовано на проспект Степана Бандери, а також вулиці Кутузова, Суворова, Баумана та провулок Кутузова на - Януша Корчака, Генерала Алмазова, Михайла Омеляновича-Павленка та Євгена Гуцала відповідно.
Як заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда, рішення суду прийняте через чотири роки після подання позову і є абсолютно необґрунтованим.
Вона наголосила, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду № 826/11910/16 встановлено, що перейменування вищезазначених вулиць, провулків та проспекту проведено у порядку, визначеному законодавством України.
Зазначається, що на сьогодні рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 січня 2021 року не набрало законної сили.
Що передувало
- Про рішення ОАСК щодо скасування перейменування проспекту Степана Бандери у Києві стало відомо сьогодні, 11 лютого.
- До суду з позовом звернулася громадська спілка "Громадський контроль та порядок" .
- Адміністративний позов обґрунтовано тим, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням термінів, встановлених законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки"; наявні сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування.
- Також позивач зазначив, що назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського, не підпадають під підстави перейменування з підстав, викладених у закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", оскільки вказані прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом Національної пам'яті, які підпадають під дію положень зазначеного закону.
- ОАСК вирішив адмінпозов задовольнити частково: визнати протиправним та скасувати рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві"; в іншій частині відмовити.
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