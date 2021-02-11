У столичній мерії заявляють, що рішення Окружного адміністративного суду є абсолютно необґрунтованим.

Столична влада готує апеляційну скаргу стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування трьох вулиць, провулку та проспекту.

Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.

З відповідним позовом до суду звернулась 5 листопада 2016 року громадська спілка «Громадський контроль та порядок».

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ОАСК своїм рішенням від 28 січня 2021 року скасував рішення Київської міськради 7 липня 2016 року, яким Московський проспект було перейменовано на проспект Степана Бандери, а також вулиці Кутузова, Суворова, Баумана та провулок Кутузова на - Януша Корчака, Генерала Алмазова, Михайла Омеляновича-Павленка та Євгена Гуцала відповідно.

Як заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда, рішення суду прийняте через чотири роки після подання позову і є абсолютно необґрунтованим.

Вона наголосила, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду № 826/11910/16 встановлено, що перейменування вищезазначених вулиць, провулків та проспекту проведено у порядку, визначеному законодавством України.

Зазначається, що на сьогодні рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 січня 2021 року не набрало законної сили.

Що передувало

Про рішення ОАСК щодо скасування перейменування проспекту Степана Бандери у Києві стало відомо сьогодні, 11 лютого.

До суду з позовом звернулася громадська спілка "Громадський контроль та порядок" .

Адміністративний позов обґрунтовано тим, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням термінів, встановлених законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки"; наявні сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування.

Також позивач зазначив, що назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського, не підпадають під підстави перейменування з підстав, викладених у закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", оскільки вказані прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом Національної пам'яті, які підпадають під дію положень зазначеного закону.

ОАСК вирішив адмінпозов задовольнити частково: визнати протиправним та скасувати рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві"; в іншій частині відмовити.

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Автор: Інна Андаліцька