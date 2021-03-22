У столиці учасники акції #SaveФОП перекрили рух Європейською площею з усіх напрямків.
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Як передає кореспондент УНІАН, близько 500 учасників акції повністю перекрили рух через Європейську площу з усіх чотирьох напрямків — вулиць Грушевського, Трьохсвятительської, Хрещатика та Володимирського узвозу.
Вони ходять по колу навколо центральної клумби на Європейській площі і таким чином блокують рух транспорту через площу.
Поліція наразі не втручається.
Підприємці виступають проти вибіркових карантинних обмежень, що забороняють роботу малого бізнесу, а великі торговельні працюють. Також учасники акції вимагають зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
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