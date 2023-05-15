У Тернопільській ОВА заявили, що неправдиву інформацію про це розповсюджують люди, які працюють на росіян, щоб посіяти паніку.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш спростував інформацію про те, що під час ракетного обстрілу Тернополя 13-14 травня стався вибух боєприпасів із збідненим ураном, постачання яких раніше анонсувала Велика Британія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

"В Інтернеті поширюють інформацію, що в Тернополі знищено склад боєприпасів зі збідненим ураном. Це – фейк. Його розганяють люди, які працюють на москалів. Роблять це, щоб дестабілізувати ситуацію і посіяти паніку. Офіційно заявляю: жодні боєприпаси під час ракетного обстрілу не вибухали, ніякого збідненого урану в Тернополі немає. Нічого переживати", – наголосив Труш.

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Він запевнив, що усі показники чистоти повітря та рівня радіації відповідають нормам.

"У Тернополі повітря – одне з найчистіших. Так, міг бути запах в місті під час того, як після прильотів гасили пожежу, бо горіли полімерні матеріали. Після того, як її загасили, ми заміряли показники, ситуація – в нормі. Тому не ведіться на фейки, не допомагайте росіянам сіяти паніку", – закликав жителів області Труш.

Мер Тернополя Сергій Надал додав, що стан повітря можна перевіряти в режимі онлайн завдяки встановленим у місті датчикам.

"Є датчики повітря, і ми надаємо інформацію в Інтернеті про стан якості повітря. Також повідомляємо про рівень радіації, який вимірюється двічі на добу", – зазначив він.

Ракетний обстріл Тернополя: що відомо

Пізно ввечері 13 травня та рано вранці 14 травня Росія завдала ракетних ударів по Тернополю.

Перший удар по місту був перед виходом на сцену "Євробачення" у Ліверпулі тернопільського гурту TVORCHI, який представляв Україну.

Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа на комерційних складах. Також пошкоджено дачні будинки, поранено двох людей. Вони отримали опіки та осколкові поранення.

За інформацією волонтерів, російська ракета знищила в Тернополі склад з гуманітарною допомогою благодійного фонду. Згоріли тисячі тонн гуманітарки.

Звітуючи про обстріл, росіяни заявили, що нібито влучили по пунктах дислокації підрозділів ЗСУ та місцях зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки, що надійшли із західних країн.

Передача Британією Україні снарядів зі збідненим ураном

У березні Міністерство оборони Великої Британії анонсувало передачу Україні бронебійних снарядів для танків Challenger 2, що містять збіднений уран. Вони мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки. Ці боєприпаси не визнають хімічною зброєю, їх застосування жодним чином не регулюється.

У Росії погрожують Британії відповідальністю за наслідки застосування на фронті снарядів зі збідненим ураном.

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