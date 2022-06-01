Надзвичайно важливим буде саміт НАТО у Мадриді, де буде схвалюватися Стратегічна концепція НАТО.

В Стратегічній концепції НАТО до 2030 року має бути чітко визначене місце для України у міжнародно визнаних кордонах.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Facebook.

Резніков наголосив, що надзвичайно важливим буде саміт НАТО у Мадриді, де очікується схвалення Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. За його словами, ця концепція "буде з самого початку слабкою, якщо в ній не буде чіткого місця для України у міжнародно визнаних кордонах".

"Зокрема, це може заохотити інших акторів, які розглядають збройну агресію проти незалежної держави як спосіб досягнення своїх цілей", - додав міністр оборони України, зазначивши, що про це говорив на парламентській асамблеї НАТО.

Він сказав, що в кінці місяця "ми побачимо результат", а поки продовжуємо інтенсивний діалог з партнерами на двосторонньому рівні.

Нагадаємо, що Резніков заявив, що зараз Україна проходить через критичну фазу війни.

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