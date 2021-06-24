Основна сесія ЗНО 2021 року вже завершилася. Тепер випускникам залишилося чекати результатів іспитів. 17 червня стали відомі порогові бали для тестів з іноземних мов, фізики та математики. 24 червня Центр оцінювання якості освіти визначив порогові бали для іспитів з української мови, історії, біології та географії.
Які порогові встановила комісія
- Українська мова - 17 балів;
- Українська мова та література - 27 балів;
- Історія України - 27 балів;
- Біологія - 22 бали;
- географія - 24 бали.
Для осіб, які здобували середню освіту не слов'янською мовою або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг з української мови 10 балів, з української мови та літератури - 19.
Коли будуть оголошені результати ЗНО
Результати іспитів з української мови, історії та біології кожного учасника з'являться в особистих кабінетах випускників 25 червня. Результати з географії будуть розміщені 26 червня.
Скільки учасників не здали ЗНО
У Центрі оцінювання якості освіти назвали кількість учасників, які не змогли набрати мінімальну кількість балів для складання ЗНО:
- з української мови - 7,45%;
- з української мови та літератури - 7,96%;
- з історії України - 18%;
- з біології - 2,34%;
- за географією - 5,38%.
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