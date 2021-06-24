ЗНО з історії України не склали майже 20% учасників.

Основна сесія ЗНО 2021 року вже завершилася. Тепер випускникам залишилося чекати результатів іспитів. 17 червня стали відомі порогові бали для тестів з іноземних мов, фізики та математики. 24 червня Центр оцінювання якості освіти визначив порогові бали для іспитів з української мови, історії, біології та географії.

Які порогові встановила комісія

Українська мова - 17 балів;

Українська мова та література - 27 балів;

Історія України - 27 балів;

Біологія - 22 бали;

географія - 24 бали.

Для осіб, які здобували середню освіту не слов'янською мовою або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг з української мови 10 балів, з української мови та літератури - 19.

Коли будуть оголошені результати ЗНО

Результати іспитів з української мови, історії та біології кожного учасника з'являться в особистих кабінетах випускників 25 червня. Результати з географії будуть розміщені 26 червня.

Скільки учасників не здали ЗНО

У Центрі оцінювання якості освіти назвали кількість учасників, які не змогли набрати мінімальну кількість балів для складання ЗНО:

з української мови - 7,45%;

з української мови та літератури - 7,96%;

з історії України - 18%;

з біології - 2,34%;

за географією - 5,38%.

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Автор: Катерина Пулатова