Результати ЗНО з української / фото ua.depositphotos.com

Основна сесія ЗНО 2021 року вже завершилася. Тепер випускникам залишилося чекати результатів іспитів. 17 червня стали відомі порогові бали для тестів з іноземних мов, фізики та математики. 24 червня Центр оцінювання якості освіти визначив порогові бали для іспитів з української мови, історії, біології та географії.

Які порогові встановила комісія

  • Українська мова - 17 балів;
  • Українська мова та література - 27 балів;
  • Історія України - 27 балів;
  • Біологія - 22 бали;
  • географія - 24 бали.

Для осіб, які здобували середню освіту не слов'янською мовою або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг з української мови 10 балів, з української мови та літератури - 19.

Коли будуть оголошені результати ЗНО

Результати іспитів з української мови, історії та біології кожного учасника з'являться в особистих кабінетах випускників 25 червня. Результати з географії будуть розміщені 26 червня.

Скільки учасників не здали ЗНО

У Центрі оцінювання якості освіти назвали кількість учасників, які не змогли набрати мінімальну кількість балів для складання ЗНО:

  • з української мови - 7,45%;
  • з української мови та літератури - 7,96%;
  • з історії України - 18%;
  • з біології - 2,34%;
  • за географією - 5,38%.

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Автор: Катерина Пулатова