П'ять українців, які повернулися з полону, поранені, зауважила віце-прем'єрка.

У четвер, 28 квітня, відбувся черговий обмін полоненими.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені). Також повертаємо додому 12 наших цивільних", - повідомила Верещук.

Раніше відбувся шостий обмін полоненими, в рамках якого було звільнено 19 українських громадян: 10 військових і 9 цивільних.

Перед цим відбувся п'ятий обмін. Було звільнено 60 військових і 16 цивільних українців.

У російському полоні наразі перебувають близько тисячі цивільних українців, половина з яких жінки, і 700 військових. Україна вимагає від РФ відпустити і передати українській стороні цивільних без всяких умов.

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