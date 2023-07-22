Окупанти відправили дітей в табори на території РФ для участі в так званих культурно-освітніх заходах.

Росіяни продовжують активно проводити політику асиміляції українських дітей на тимчасово окупованих територіях України і знищують їхню самоідентифікацію.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зокрема, окупанти відправили ще близько 100 українських дітей в табори на території РФ для участі в так званих культурно-освітніх заходах.

"Дітей вивезли з Каланчаку до санаторію "Лєсная сказка" у Саранську (Мордовія). Дітям будуть проводити лекції про "сво", їх російську приналежність й викладання псевдоісторії в путінському варіанті. Також перед дітьми будуть виступати російські "актори" й проводити навчання російської літератури", - йдеться в повідомленні.

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Викрадення Росією українських дітей

Як повідомляв УНІАН, раніше уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила, що Росія викрадає українських дітей, аби поповнити свою націю і зробити з них росіян. Вона також зазначила, що наразі існує п'ять сценаріїв, за якими Росія депортує українських дітей.

У травні президент України Володимир Зеленський заявляв, що кількість незаконно вивезених дітей з окупованих територій може значно перевищувати 19 тисяч, адже у захоплених регіонах перебувало щонайменше 200 тисяч українських дітей.

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