У мережі поширили дезінформацію про нібито призов на військову службу неповнолітніх.

Росія запустила в українському сегменті мережі фейк про нібито призов на військову службу неповнолітніх.

На це звернув увагу речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Телеграм-каналі.

"Соцмережами поширюються дезінформаційна реклама, що закликає батьків неповнолітніх дітей залучати допомогу для начебто захисту від призову. Наголошуємо: ніхто неповнолітніх не призиває!", - наголосив він.

За словами Братчука, подібні рекламні кампанії є складовою частиною російських інформаційно-психологічних операцій, направлених на поширення паніки та зневіри в українському суспільстві.

"Дотримуйтесь правил інформаційної гігієни. Разом переможемо!", - закликав речник Одеської ОВА.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в умовах воєнного стану під мобілізацію можуть підпадати навіть власники так званих "білих квитків". За словами адвоката, військові квитки в Україні бувають кількох категорій, що визначають ступінь придатності військовозобов'язаного до військової служби.

Раніше в Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що практика вручення повісток на блокпостах або в інших людних місцях не суперечить законодавству.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року Україна живе в умовах воєнного часу через повномасштабну російську агресію.