Мінімум два дні частина містян буде без опалення.

Сьогодні вночі російські окупанти прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва, БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

"Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу. Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів", - зазначає він.

Шмигаль зазначає, що у місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення 3 модульних котелень в закладах охорони здоров’я.

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Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив в ефірі телемарафону, що вже відомо, що зруйнована повністю "генерація електроенергії". "Вона не підлягає відновленню найближчим часом. І сьогодні в нас є головна ціль - запустити опалення хоча б тієї частини ТЕЦ, яка працювала на опалення містян", - сказав він.

За словами мера, в найближчі два дні будуть проблеми з опаленням тих будинків, які обслуговує Миколаївська ТЕЦ. При цьому додав. що це будуть важкі дві доби, тому що синоптики попереджають про падіння температури на вулиці.

"Зараз потрібно ухвалити рішення яким чином підключити і перепідключити на різні генерації тепла. На даний момент вже ми підключаємо 3 лікарні на котельні, які допомогла придбати Данія – модульні котельні на біопаливі, і в найближчі 6 годин вони будуть працювати", - сказав Сєнкевич.

У Миколаївській міській раді повідомили, що вночі ворог здійснив масовану атаку на місто пошкоджено не тільки об'єкт критичної інфраструктури, але й в результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків.

"Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік, його було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого – задовільний", - сказано в повідомленні.

Російський обстріл України 16 лютого

Як відомо, у ніч на 16 лютого 2025 року противник атакував 143-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, а також двома балістичними ракетами (по Одещині) із окупованого Криму.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 95-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина.

Попередні атаки росіяни

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 12 лютого російські окупанти атакували Україну. Завдали удару балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву та Кривому Рогу.

Крім того, окупанти атакували Україну 123-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. Наразі відомо про збиття 71-го ударного БПЛА ворога у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

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