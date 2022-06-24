Тепер на базі колишніх кафедр російської мови та історії російської літератури буде кафедра слов'янської філології.

В одному з найстаріших університетів Східної Європи Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна ліквідували кафедри російська мова і літератури.

Про це повідомляє STATUS QUO з посиланням співробітників університету.

Тепер в університеті діятиме кафедра слов'янської філології. Для цього залучили викладачів польської мови.

"На базі кафедр російської мови та історії російської літератури із залученням викладачів польської мови та літератури була створена кафедра слов'янської філології", - розповіли в ХНУ.

За даними ЗМІ, реорганізація кафедр відбулася 1 червня.

На початку березня від вибуху з потужною ударною хвилею постраждали два корпуси ХНУ імені В. Каразіна - фасади будівель залишилися без вікон. Загиблих і постраждалих в самому університеті не було.

Як повідомили в Міносвіти, зараз університет знаходиться в Харкові. Міністерство готове, у разі погіршення ситуації, запропонувати різні варіанти, в тому числі переміщення університету. У Полтаві, на запрошення ректорату "Полтавської політехніки", у відносній безпеці переміщено та розгорнуто елементи критичної інфраструктури університету: резервні сервери для забезпечення електронного документообігу, навчально-методичних матеріалів, забезпечення освітнього процесу, роботи веб-ресурсів.

У Харкові виконує обов'язки більшість працівників. Зокрема, бухгалтерська служба, адміністративно-господарська частина тощо.

З 28 березня ХНУ запустив освітній процес у дистанційному режимі.

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