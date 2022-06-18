Заборона набирає чинності з 1 вересня 2022 року.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради прийняв рішення про введення заборони на використання російської мови в закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє член виконкому Катерина Стоколяс на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, з 1 вересня 2022 року в установах, що належать до комунальної форми власності, заборонено:

функціонування 1-4 класів з російською мовою навчання;

вивчення російської мови як предмета, курсу, факультативу в 1-11 класах закладів загальної середньої освіти Миколаєва;

оформлення освітнього середовища російською мовою в закладах загальної середньої освіти Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі вуличним музикантам заборонили виконувати твори російською мовою, щоб не розпалювати ворожнечу.

Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що директори-колаборанти забороняють підліткам, які навчалися в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах

До цього повідомлялося, що загарбники завезли в школу № 4 у Маріуполі п'ять тисяч російських підручників, а українські - вивезли в окупований Донецьк.

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