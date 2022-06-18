Виконавчий комітет Миколаївської міської ради прийняв рішення про введення заборони на використання російської мови в закладах загальної середньої освіти.
Про це повідомляє член виконкому Катерина Стоколяс на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Так, з 1 вересня 2022 року в установах, що належать до комунальної форми власності, заборонено:
- функціонування 1-4 класів з російською мовою навчання;
- вивчення російської мови як предмета, курсу, факультативу в 1-11 класах закладів загальної середньої освіти Миколаєва;
- оформлення освітнього середовища російською мовою в закладах загальної середньої освіти Миколаєва.
Раніше повідомлялося, що в Тернополі вуличним музикантам заборонили виконувати твори російською мовою, щоб не розпалювати ворожнечу.
Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що директори-колаборанти забороняють підліткам, які навчалися в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах
До цього повідомлялося, що загарбники завезли в школу № 4 у Маріуполі п'ять тисяч російських підручників, а українські - вивезли в окупований Донецьк.
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