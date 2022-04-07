Глава МЗС закликав союзників відсунути в сторону всі сумніви і допомогти не допустити повторення таких трагедій, які сталися в Бучі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни-члени НАТО надати нашій країні все необхідне озброєння для перемоги над загарбницькою армією президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільному брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі в рамках засідання глав МЗС країн-членів Альянсу.

"Я прибув до Брюсселя для участі в міністерській зустрічі НАТО і проведення двосторонніх зустрічей з союзниками. Мій порядок денний дуже простий. У ньому всього три пункти: це зброя, зброя і зброя", - заявив Кулеба.

"Ми впевнені, що найкращий спосіб допомогти Україні зараз - це надати все необхідне, щоб стримати Путіна і завдати поразки російській армії на території України для того, щоб війна не поширилася далі", - сказав міністр.

Він додав, що в останні тижні українська армія і народ продемонстрували, що знають, як воювати та перемагати, але без стійких і достатніх поставок всіх видів озброєнь, які Україна просить, ці перемоги будуть супроводжуватися величезними жертвами.

"Чим більше озброєнь ми будемо отримувати та чим швидше вони прибудуть в Україну, тим більше людських життів буде збережено, тим більше міст і сіл не будуть зруйновані, і більше не буде Буч. Це моє повідомлення для союзників, воно дуже просте. І я закликаю всіх союзників відсунути в сторону всі сумніви, небажання і забезпечити Україну всім, чого вона потребує, і як би дивно не звучало, але сьогодні зброя служить цілям миру", - підкреслив Кулеба.

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