Ворожі війська продовжують активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.

На Луганщині окупанти без успіху намагалися прорвати оборону підрозділів Збройних сил України поблизу смт. Новотошківське.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 6.00 7 квітня.

"Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей"- сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках.

На Слобожанському напрямку супротивник і надалі блокує Харків та здійснює артилерійські обстріли.

На Луганському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна.

"Мета - завдання вогневого ураження підрозділам Збройних сил України та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі населеного пункту Новотошківське", - сказано у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що на Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, вживає заходів з відновлення боєздатності своїх підрозділів.

Також повідомляється, що окупанти продовжують вживати жорстких фільтраційних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Також продовжують застосовувати насильство до цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях.

Водночас ворог здійснює примусове вивезення населення міста Маріуполя в тимчасово окуповані райони Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти готуються реалізувати свої хворі амбіції на Донбасі. Проте Україна шукатиме усі можливі варіанти для захисту, поки Росія не почне навсправжки шукати мир.

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