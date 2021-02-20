Президентське подружжя також зробило перший удар у Дзвін гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим Героєм Небесної сотні.

У День пам'яті Героїв Небесної сотні президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською вшанували подвиг учасників Революції гідності у Києві.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

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«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!» – наголосив Зеленський.

Президентське подружжя також зробило перший удар у Дзвін гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим Героєм Небесної сотні.

Дзвін гідності був виготовлений за дорученням глави держави з метою вшанування подвигу Героїв. На пам’ятці розміщено напис «Слава Україні! Небесній Сотні слава!» Дзвін встановлено та відкрито на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної сотні в центрі столиці.

У день народження кожного Героя Небесної сотні опівдні перед Дзвоном гідності встановлюється портрет загиблого і лунає пам’ятний дзвін.

Персональне вшанування кожного Героя є важливою частиною суспільної пам’яті про події Революції гідності, зауважили у прес-службі.

День Героїв Небесної Сотні: сьомі роковини розстрілів на Майдані

Сьогодні, 20 лютого, Україна згадує одну із трагічних сторінок своєї історії й вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. Цього року – вже сьомі роковини кривавих подій на Майдані під час Революції Гідності.

День Героїв Небесної Сотні відзначається в Україні щорічно відповідно до указу президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".

Небесна Сотня – прийнята в Україні збірна назва загиблих понад 100 протестувальників під час подій Революції Гідності у грудні 2013 – лютому 2014 року. Вважається, що їхні душі з неба продовжують охороняти Україну.

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Автор: Вікторія Токарєва